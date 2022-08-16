Производство компьютеров выросло в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Обрабатывающая промышленность сохраняет положительные темпы роста – за январь-июль текущего года объем производства вырос на 4,9 %. Об этом сообщил министр национальной экономики РК Алибек Куантыров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Положительный рост зафиксирован в 17 регионах. Наибольшее увеличение отмечается в Восточно-Казахстанской, Костанайской, Абайской областях, а также в городах Алматы и Шымкенте. В данных регионах обеспечен рост производства продуктов питания, нефтепродуктов, строительных материалов, лекарств, цветных металлов, тракторов, грузовых и легковых автомобилей», - сказал Алибек Куантыров на заседании Правительства.

По его словам, отмечается снижение производства в Жетысуской области, а также в Павлодарской и Туркестанской областях, в основном, из-за сокращения производства муки, безалкогольных напитков, товарного бетона, урана, металлоконструкций, аккумуляторов, бензина, дизельного топлива, феррохрома и необработанного алюминия.

«В разрезе отраслей обрабатывающей промышленности обеспечен рост производства в машиностроении на 7,7 %, в том числе автомобилестроении – на 19,6 %, производства компьютеров, электронного и оптического оборудования – на 13,8 %, продуктов питания – на 2,8 %, напитков – на 9,1 %, пластмассовых изделий – на 5,3 %, готовых металлических изделий – на 3 %, продуктов химической промышленности – на 10,6 %, одежды – на 5,5 %», - заключил министр.

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