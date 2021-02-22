Производство компьютерной техники увеличилось в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За первый месяц года в РК произвели 538 единиц цифровой вычислительной техники — на 30,6% больше, чем в аналогичном месяце прошлого года. При этом в январе 2020-го наблюдался годовой спад выпуска на 64,8%. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на energyprom.kz.

За 2020 год было произведено 59,3 тыс. вычислительных машин — в 6 раз больше по сравнению с 2019 годом. Производство цифровой вычислительной техники в 2020 году практически полностью было сконцентрировано в Алматы: здесь выпустили 58,1 тыс. устройств — в 6,8 раза больше, чем годом ранее.

Почти 1,1 тыс. единиц техники (−15,5%) было произведено в Карагандинской области, 124 вычислительные машины — в Нур-Султане, 24 — в Жамбылской области (+20%).

По сообщению Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, первые казахстанские ноутбук и планшет собрали в Петропавловске на заводе имени С. М. Кирова, дочерней организации Kazakhstan Engineering, под собственной маркой ZIKComputers. Всего казахстанцам предложено 7 позиций компьютеров ZIK, которыми уже торгуют на Kaspi.kz и ForteMarket, а в ближайшее время их также можно будет приобрести во всех отделениях «Казпочты».

Производственная мощность линии ZIKcomputers — 100 тыс. единиц компьютерной техники в год. Компоненты пока поставляют партнёры — компания Great Wall.