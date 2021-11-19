Производство кирпича и железобетонных изделий запустят в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области реализуют несколько проектов по производству строительных материалов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Такие предприятия в регионе, где активными темпами идет строительство жилых домов, необходимость. Большая часть стройматериалов импортируется.

По словам заместителя акима области Даурена Жандарбека, близится к завершению строительство кирпичного завода.

«Для нашего региона это крупнейший проект стройиндустрии. Завершены строительно-монтажные работы, ведется шеф-монтаж оборудования. При выходе на проектную мощность будет обеспечена 30%-я потребность региона в кирпиче. На финальной стадии строительство завода по производству автоклавных газоблоков и плит. Реализация этих проектов позволит снизить цену на кирпич за счет выгодной логистики и использования местного сырья», - сказал Д. Жандарбек.

Компания, которая будет выпускать газоблоки, уже наладила производство сухих строительных смесей. Мощность завода составляет 13 тысяч тонн готовой продукции в год.

Появится в регионе завод по выпуску железобетонных изделий. Будут производить плиты перекрытия, бетонные кольца, фундаментные блоки и бетон в сыром виде.

В январе в области запустили завод по производству ламинированной фанеры. По словам Д. Жандарбека, в следующем году компания запланировала строительство завода по производству ДСП.

«Это примерно 50 тысяч кубических метров древесно-стружечной плиты в год. В производстве можно будет использовать отходы от производства фанеры и порубочные остатки от лесопользователей. Инвестиции в проект составят 4 млрд тенге. Запуск производств даст импульс развитию мебельной отрасли региона», - сказал Д. Жандарбек.