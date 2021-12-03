Производство каких марок автомобилей увеличат в Костанайской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Машиностроительной отраслью Костанайской области с начала 2021 года произведено продукции на 363,7 млрд. тенге. Об этом сообщил на брифинге в СЦК глава региона Архимед Мухамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С января этого года произведено продукции на 363,7 млрд. тенге с ростом на 20,8%. Доля машиностроения составляет 41,5% от общего объёма обрабатывающей промышленности региона», - сказал Архимед Мухамбетов.

По данным акимата, автопромом с марта 2021 года начата сборка автомобилей марки «KIA» и за отработанный период уже собрано 7 863 единиц.

В июле текущего года совместно с компаниями «АвтоВаз» и «Renault Россия» налажено производство автомобильной линейки «LADA» и автомобилей «Renault».

Кроме того, предприятием планируется увеличивать проекты по производству автомобилей мелкоузловым методом (CKD). Так, планируется производить «Kia Sportage» (8,4 млрд. тенге), Lada Granta (4,6 млрд. тенге) и «Chevrolet Nexia» (11,8 млрд. тенге).

Всего с конвейера ТОО «СарыаркаАвтопром» за истекший период сошли – 44 115 единиц, из которых более 6 тыс. автомашин направлены на экспорт.