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Производство игрушек из экологических материалов наладила жительница Усть-Каменогорска

23 Августа 2020 13:36
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Производство игрушек из экологических материалов наладила жительница Усть-Каменогорска

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК.КАЗИНФОРМ – Аким Восточного Казахстана Даниал Ахметов провел очередной прием граждан по личным вопросам, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт главы области в Instadram.

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Аким отметил, что к нему в последнее время все больше людей обращаются с предложениями поддержать социально-важные проекты для области. Так? Наталья Саратова наладила в Усть-Каменогорске производство развивающих игр и игрушек из экологически чистых материалов для детских садов и мини-центров.


«Надо сказать, что в РК нет контента казахстанских игрушек. Тем более, что на предприятии Натальи работают многодетные и мамы? одни воспитывающие детей. Дал поручение управлению образования изучить данный проект. У нас 345 детских сада, и если эти развивающие игры, интересны и познавательны для детей, то мы поддержим отечественного производителя», - отметил Даниал Ахметов.



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#Малый бизнес   #Восточно-Казахстанская область   #Безопасность  
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Орал Ерланулы

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