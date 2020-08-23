Новости
Производство игрушек из экологических материалов наладила жительница Усть-Каменогорска
23 Августа 2020 13:36
Поделиться:
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК.КАЗИНФОРМ – Аким Восточного Казахстана Даниал Ахметов провел очередной прием граждан по личным вопросам, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт главы области в Instadram.
Новости по темеКарагандинская область обеспечивает катерами спасателей Казахстана В 13 раз за пять лет вырос закуп молока у населения в ВКО Выпускать автобусы будет новый завод в Сарани
Аким отметил, что к нему в последнее время все больше людей обращаются с предложениями поддержать социально-важные проекты для области. Так? Наталья Саратова наладила в Усть-Каменогорске производство развивающих игр и игрушек из экологически чистых материалов для детских садов и мини-центров.
«Надо сказать, что в РК нет контента казахстанских игрушек. Тем более, что на предприятии Натальи работают многодетные и мамы? одни воспитывающие детей. Дал поручение управлению образования изучить данный проект. У нас 345 детских сада, и если эти развивающие игры, интересны и познавательны для детей, то мы поддержим отечественного производителя», - отметил Даниал Ахметов.
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Мониторинговые группы по контролю за соблюдением карантина в Алматы работают в усиленном режиме
- Республиканская акция «Безопасная школьная среда» проходит в Семее
- Участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС-восточноказахстанцы отдохнут на озере Алаколь
- Крупный рогатый скот разводит осужденный по госпрограмме в ВКО
- Как снижают селевую угрозу в Казахстане
- Донорами стали свыше 100 военнослужащих в Усть-Каменогорске
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047
Редактор
Ринат Дусумов
954-047
Редактор
Умбет Шолпан
954-047