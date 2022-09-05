Производство и поставку новых автомобилей ожидают до конца года в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Центр анализа и мониторинга авторынка провел экспертный опрос касательно развития отечественного авторынка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2022 рынок автомобильный рынок продолжает испытывать давление глобального дефицита, который на локальном уровне усиливается сокращением поставок автомобилей и машинокомплектов из Российской Федерации», - сообщили в организации.

Экспертный опрос, проведенный Центром среди крупнейших игроков на казахстанском рынке показал, что результаты второго полугодия будут определяться адаптивностью участников рынка и ситуацией на валютном рынке.

«Многие занимают выжидательную позицию. Наши клиенты тоже ждут, может быть, рубль откатится, тогда уже и цены вернутся в норму. Мы можем только приспособиться к обстановке. Клиенты тоже приспосабливаются, где-то на б/у рынок уходят, кому очень срочно нужно – покупают у нас. Нельзя сказать, что продажи встали. Продажи идут, но это идет очень сложно», – комментируют производители автопрома в РК.

Одни считают, что несмотря на политико-экономическую ситуацию в мире, рынок показывает восстановление продаж. То есть, бренды еще в процессе настраивания логистических процессов, а во втором полугодии ожидается производство и поставка новых автомобилей.

Другие уверены, что второе полугодие у нас будет более успешным, чем первое.

«Благодаря контрмерам, которые предпринимаются дистрибьюторами. Планы достаточно оптимистичные, уверены поставщики автомобилей. Некоторые дистрибьюторы ищут новые логистические маршруты, поскольку отдельные автомобильные бренды перестали ввозить автомобили транзитом через РФ. Из-за этого возникают трудности по доставке автомобилей в Казахстан», - считают эксперты.

По предварительным оценкам Центра, при сохранении нынешней динамики продаж и при условии налаживания работы логистики, позитивным сценарием станет прирост рынка на 10% к уровню прошлого года. Вероятность реализации прогноза будет зависеть от таких основных факторов, как макроэкономическая ситуация в стране и регулярность поставок комплектующих и техники.