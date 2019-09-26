Производство хозяйственного мыла из отработанного масла запустили в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Производством хозяйственного мыла из отработанного растительного масла занялся при государственной поддержке предприниматель из Актобе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам директора ИП «Елубаева Бибатпа» Нурбола Кулжабаева, о производстве мыла ему рассказали знакомые, так он решил начать новый для актюбинского региона бизнес.

Сырьем для актюбинского мыла служат отработанные растительные масла, собранные из точек общепита. Таким образом с одной стороны решается вопрос утилизации отработанных масел.









Кроме того в мыло добавляются пальмовое масло, животные жиры, плюс различные добавки. В целом по технологии сырьем для хозяйственного мыла могут служить жиры и масла животного и растительного происхождения, кислотные, синтетические и даже технические жиры.

Для старта нового производства потребовалась государственная поддержка в виде кредита под 6 % годовых по программе «Енбек».

«Мы только начали производить. Для старта проекта через фонд «Даму» нам дали кредит в сумме 11 млн тенге под 6 процентов годовых по программе развития массового предпринимательства «Еңбек». Также мы использовали гарантию государства, так как нам не хватало залога. На эти средства мы купили сырье и оборудование. На сегодняшний день мы производим до 10 тонн мыла в месяц, но потребность в мыле больше», - говорит Нурбол Кулжабаев.







