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Производство хозяйственного мыла из отработанного масла запустили в Актобе

26 Сентября 2019 19:04
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Производство хозяйственного мыла из отработанного масла запустили в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Производством хозяйственного мыла из отработанного растительного масла занялся при государственной поддержке предприниматель из Актобе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По словам директора ИП «Елубаева Бибатпа» Нурбола Кулжабаева, о производстве мыла ему рассказали знакомые, так он решил начать новый для актюбинского региона бизнес.

Сырьем для актюбинского мыла служат отработанные растительные масла, собранные из точек общепита. Таким образом с одной стороны решается вопрос утилизации отработанных масел.



Кроме того в мыло добавляются пальмовое масло, животные жиры, плюс различные добавки. В целом по технологии сырьем для хозяйственного мыла могут служить жиры и масла животного и растительного происхождения, кислотные, синтетические и даже технические жиры.

Для старта нового производства потребовалась государственная поддержка в виде кредита под 6 % годовых по программе «Енбек».

«Мы только начали производить. Для старта проекта через фонд «Даму» нам дали кредит в сумме 11 млн тенге под 6 процентов годовых по программе развития массового предпринимательства «Еңбек». Также мы использовали гарантию государства, так как нам не хватало залога. На эти средства мы купили сырье и оборудование. На сегодняшний день мы производим до 10 тонн мыла в месяц, но потребность в мыле больше», - говорит Нурбол Кулжабаев.



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Ключевые слова: Актюбинская область,
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Автор:

Самал Ендибаева

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