Производство гранитного бордюра и плит для мощения выросло на 30% в Казахстане

Как отметили в ведомстве, совокупность мер по защите внутреннего рынка, усилению сертификации и государственному контролю позволила значительно нарастить объемы производства изделий из природного камня.



Ключевым фактором роста стало внедрение комплексного пакета регуляторных и защитных мер, направленных на поддержку отечественных производителей и пресечение оборота несоответствующей продукции. В частности, в 2025 году был введен временный трехмесячный запрет на ввоз отдельных видов каменной продукции из третьих стран, что позволило перераспределить спрос в пользу продукции казахстанских предприятий.



Системную основу для развития отрасли заложило принятие в 2020 году национального стандарта СТ РК 3619 «Изделия из природного камня. Общие технические условия», утвержденного Комитетом технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции РК. Документ установил единые требования к качеству и безопасности изделий из природного камня и стал базовым инструментом технического регулирования в отрасли.



Дополнительное усиление контроля было обеспечено после утверждения технического регламента Республики Казахстан «О безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий» (приказ от 9 июня 2023 года № 435), который предусматривает обязательную сертификацию и проведение испытаний изделий из природного камня на соответствие требованиям национального стандарта.



В 2025 году меры защиты внутреннего рынка были расширены за счет запрета на ввоз брусчатки, бордюрных камней и плит для мощения из природного камня, а также отдельных видов обработанного гранита (приказ Министра промышленности и строительства РК от 2 сентября 2025 года № 342). Ограничение распространялось на поставки всеми видами транспорта и носило временный характер.



Параллельно была внедрена процедура контрольного закупа продукции, а также меры оперативного реагирования, направленные на недопущение выпуска в обращение несоответствующих изделий. Существенные изменения внесены и в Правила оценки соответствия: упорядочена процедура отнесения продукции к сфере технического регулирования, введен реестр электронных актов идентификации взамен «отказных писем», а также расширен перечень обязательных сведений в сертификатах соответствия на изделия из природного камня.

В Минторговли также отметили, что камнеобрабатывающая промышленность Казахстана является динамично развивающейся и экспортно-ориентированной отраслью, обладающей значительным сырьевым потенциалом. За годы независимости в стране созданы современные отечественные предприятия по производству изделий из гранита, мрамора, травертина и других видов камня, оснащенные новым оборудованием. Существенные инвестиции направлены на развитие и модернизацию производств на казахстанских месторождениях.



Согласно данным БНС АСПИР РК, отечественное производство брусчатки, бордюрных камней и плит для мощения из природного камня (кроме сланца) покрывает 91% потребностей внутреннего рынка. В настоящее время ведется строительство завода по производству кристаллического мрамора, в том числе с привлечением заемных средств в рамках государственной поддержки через фонд «Даму».



Производимая в Казахстане продукция, включая облицовочные материалы, полностью соответствует требованиям внутреннего рынка и стран-импортеров. Она уже используется в ряде крупных инфраструктурных и имиджевых проектов и пользуется устойчивым спросом за рубежом. Экспорт казахстанских изделий из природного камня осуществляется в страны региона.



В сообщении также говорится, что дальнейшее развитие отечественного производства способно придать дополнительный импульс камнеобрабатывающей индустрии Казахстана, сформировав условия для роста по примеру таких стран, как Турция, Китай и Иран.

Ранее сообщалось, что Казахстан вводит временный запрет на ввоз гранита и каменной продукции.