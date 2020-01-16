Производство ферросплавов выросло в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Экспорт ферросплавов вырос в тоннах, но заметно сократился в деньгах в РК, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на energyprom.kz.

«Производство в плюсе: рост за год превысил 6%. За неполный прошедший год в стране произвели 2,02 миллиона тонн ферросплавов (+6,3% за год). Из них 34,3%, или 693,9 тыс. тонн (+5,6% за год), выпустили в Актюбинской области, и 62,9%, или 1,27 млн тонн (+6,9% за год), — в Павлодарской. 86% от всего объёма ферросплавов пришлось на феррохром: здесь выпуск составил 1,74 млн тонн за январь–ноябрь 2019 года — на 7,7% больше, чем годом ранее. Ещё 5,5%, или 110,5 тыс. тонн, составил ферросиликомарганец (минус 12% за год)», - отмечено в сообщении.

В energyprom.kz добавляют, что главный производитель ферросплавов в стране — ТНК «КазХром». Среди формаций компании — Аксуский (Павлодарская область) и Актюбинский (Актюбинская область) заводы, а также Донской ГОК и рудоуправление «Казмарганец».

Напомним, ТНК «КазХром» строит в Актюбинской области завод по переработке лежалых шлаков и рафинированного феррохрома. Планируемый объём выпуска — 500 тыс. тонн в год лежалых шлаков и 10 тыс. тонн в год рафинированного феррохрома.

По итогам 10 месяцев 2019 года три четверти произведённых в стране ферросплавов отправились на экспорт.

За январь–ноябрь экспорт ферросплавов составил 1,55 млн тонн, и 1,7 млрд долл. США — в денежном выражении. Рост экспортных поставок в тоннах составил 6,7%, однако в деньгах показатель сократился на 14,4%.

Основные страны — импортёры казахстанских ферросплавов — Китай, Япония, Корея, Россия и США.

Заметим, по словам председателя правления «Казахстанского центра индустрии и экспорта QazIndustry» Алишера Абдыкадырова, половина экспорта обрабатывающей промышленности Республики Казахстан приходится всего на шесть товаров, среди которых и ферросплавы (феррохром).



