Производство электроэнергии в Казахстане увеличилось на 5,4%

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане объем производства электроэнергии в январе-сентябре 2018 года составил 79,058 млрд киловатт-часов, что на 5,4% больше, чем в аналогичном периоде 2017 года, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет по статистике Министерства национальной экономики РК.

В отчетном периоде было произведено теплоэнергии в объеме 57,316 млн гигакалорий (увеличение производства по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7,3%), объем услуг по водоснабжению составил 2,084 млрд кубических метров (-1,4%).