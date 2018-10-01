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Производство электроэнергии в Казахстане увеличилось на 5,4%
13 Октября 2018 15:40 96
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане объем производства электроэнергии в январе-сентябре 2018 года составил 79,058 млрд киловатт-часов, что на 5,4% больше, чем в аналогичном периоде 2017 года, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет по статистике Министерства национальной экономики РК.
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В отчетном периоде было произведено теплоэнергии в объеме 57,316 млн гигакалорий (увеличение производства по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7,3%), объем услуг по водоснабжению составил 2,084 млрд кубических метров (-1,4%).
Ключевые слова: Экономика, Энергетика, Статистика,
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