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Производство электроэнергии увеличилось на 3% в Казахстане

18 Июня 2020 13:51
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Производство электроэнергии увеличилось на 3% в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане тарифы на электроэнергию выросли всего на 1,5% за год. В 8 из 17 регионов наблюдается снижение цен, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на energyprom.kz.

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За январь–апрель 2020 года в стране произвели 37,5 млрд кВт·ч электроэнергии. Показатель увеличился за год на 3%: в аналогичном периоде прошлого года произвели 36,4 млрд кВт·ч электроэнергии.

В денежном выражении производство, передача и распределение электроэнергии за январь–апрель 2020 года достигли 420,2 млрд тг, индекс промышленного производства к соответствующему периоду прошлого года составил 100,4%.

Наибольший объём производства электроэнергии — 39,5% — пришёлся на Павлодарскую область (14,8 млрд кВт·ч, плюс 5% за год), ещё 14,4% — на Карагандинскую область (5,4 млрд кВт·ч, плюс 3,9%), и 8,6% — на Восточно-Казахстанскую область (3,2 млрд кВт·ч, минус 5,5%).

По итогам первого квартала казахстанские электростанции обеспечили спрос (экспорт плюс реализация на рынке) на электроэнергию на 99%, на долю импорта пришёлся 1%, причём импорт электроэнергии за год сократился на 17,9%.

В мае текущего года цены на электроэнергию выросли на 1,5% по сравнению с маем прошлого года. Наибольшее удорожание тарифов на электроэнергию в разрезе регионов отмечено в Западно-Казахстанской области (на 16,3%), в столице (на 10%) и в финцентре, Алматы (на 7,6%).

В 8 из 17 регионов наблюдается снижение цен на электроэнергию. Значительное снижение цен зафиксировано в Акмолинской области (минус 10,8%).


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#Энергетика   #Экономика  
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