Производство дизтоплива увеличилось в Казахстане
Министр сообщил, что в целях обеспечения внутреннего рынка необходимым объемом нефтепродуктов был увеличен объем переработки нефти и производство ГСМ – прогноз производства нефтепродуктов на 2022 год составляет 13,72 млн тонн, что более чем на 1,04 млн тонн выше, чем в 2021 году.
«По итогам 8 месяцев этого года производство дизельного топлива составило 3,53 млн тонн, что больше на 259 тысяч тонн или 7,7%, чем за аналогичный период 2021 года», - сказал глава ведомства на заседании Правительства.
Как пояснил министр, принятые меры позволили увеличить запасы дизельного топлива на нефтебазах со 151 тыс. тонн, или 220 тыс. с учетом путей, до 163,8 на нефтебазах, или 235 тыс. с учетом путей.
По данным Болата Акчулакова, министерство, собрав информацию по заявкам акиматов по проблемным регионам с наибольшей долей частных АЗС, совместно с КМГ отрабатывает выделение объемов дизельного топлива.
Министр энергетики озвучил дальнейшие меры по стабилизации ситуации на рынке ГСМ.
В целях дальнейшей стабилизации ситуации предлагается акиматам областей и городов республиканского значения ускорить передачу информации в Министерство энергетики по заявкам на требуемые объемы дизтоплива;
МЦРИАП, МЭ ускорить внедрение цифровой системы контроля суточных лимитов отпуска;
КМГ ускорить поставку 100 тысяч тонн импортного дизтоплива в Казахстан, а также рассмотреть импорт дополнительных объемов при останове на ремонт АНПЗ КТЖ продолжить координацию и контроль по своевременной подаче вагонов-цистерн и приоритетной доставке отгруженных объемов;
АЗРК (по согласованию) - введение временного государственного регулирования оптовых цен на дизельное топливо на НПЗ РК и нефтебазах;
Министерству энергетики, местным исполнительным органам, КМГ обеспечить контроль за производством, восполнением запасов и реализации за автобензинами.
По словам министра, местные исполнительные органы совместно с правоохранительными органами должны усилить контроль за оборотом и ограничением вывоза нефтепродуктов за пределы РК.
Фото: economictimes.indiatimes.com