Производство дизтоплива увеличилось в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По итогам восьми месяцев производство дизельного топлива составило 3,53 млн тонн, что больше на 259 тысяч тонн, чем за аналогичный период 2021 года. Об этом сообщил министр энергетики Болат Акчулаков, озвучивая ситуацию на рынке ГСМ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Министр сообщил, что в целях обеспечения внутреннего рынка необходимым объемом нефтепродуктов был увеличен объем переработки нефти и производство ГСМ – прогноз производства нефтепродуктов на 2022 год составляет 13,72 млн тонн, что более чем на 1,04 млн тонн выше, чем в 2021 году.

«По итогам 8 месяцев этого года производство дизельного топлива составило 3,53 млн тонн, что больше на 259 тысяч тонн или 7,7%, чем за аналогичный период 2021 года», - сказал глава ведомства на заседании Правительства.

Как пояснил министр, принятые меры позволили увеличить запасы дизельного топлива на нефтебазах со 151 тыс. тонн, или 220 тыс. с учетом путей, до 163,8 на нефтебазах, или 235 тыс. с учетом путей.

По данным Болата Акчулакова, министерство, собрав информацию по заявкам акиматов по проблемным регионам с наибольшей долей частных АЗС, совместно с КМГ отрабатывает выделение объемов дизельного топлива.

Министр энергетики озвучил дальнейшие меры по стабилизации ситуации на рынке ГСМ.

В целях дальнейшей стабилизации ситуации предлагается акиматам областей и городов республиканского значения ускорить передачу информации в Министерство энергетики по заявкам на требуемые объемы дизтоплива;

МЦРИАП, МЭ ускорить внедрение цифровой системы контроля суточных лимитов отпуска;

КМГ ускорить поставку 100 тысяч тонн импортного дизтоплива в Казахстан, а также рассмотреть импорт дополнительных объемов при останове на ремонт АНПЗ КТЖ продолжить координацию и контроль по своевременной подаче вагонов-цистерн и приоритетной доставке отгруженных объемов;

АЗРК (по согласованию) - введение временного государственного регулирования оптовых цен на дизельное топливо на НПЗ РК и нефтебазах;

Министерству энергетики, местным исполнительным органам, КМГ обеспечить контроль за производством, восполнением запасов и реализации за автобензинами.

По словам министра, местные исполнительные органы совместно с правоохранительными органами должны усилить контроль за оборотом и ограничением вывоза нефтепродуктов за пределы РК.

















