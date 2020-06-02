Производство дезинфицирующих средств в Казахстане достигло 170 тыс. литров в сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Из-за пандемии коронавируса некоторые предприятия страны переориентировали свою деятельность, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«2020 год стал для всех нас испытанием. Пандемия коронавируса внесла коррективы в жизнь каждого из нас. В период чрезвычайного положения нам пришлось пересмотреть деятельность многих компаний, предприятий и организаций. В целях обеспечения внутренней потребности в средствах защиты была переориентирована деятельность некоторых отраслей обрабатывающей промышленности», - сказал министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов в ходе отчетной встречи ведомства.

«К примеру, производители этилового спирта были переориентированы на производство дезинфицирующих средств, благодаря чему суточный объем производства достиг 170 тысяч литров. Производители швейной продукции наладили производство масок, увеличив объемы продукции в 5 раз, с 200 тысяч штук в сутки до 1 млн штук в сутки. Также мы начали выпускать «линейку» бытовой химии, в том числе чистящие и моющие средства для дома», - проинформировал глава ведомства.

Бейбут Атамкулов также напомнил, что в целях восстановления экономического роста Правительством принят Комплексный план до конца 2020 года, в котором предусмотрен ряд мероприятий и для поддержки предприятий обрабатывающей промышленности.