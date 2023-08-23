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    18:58, 22 Август 2023 | GMT +6

    Производство чая и кофе в Казахстане выросло на 17,2%

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За полгода в стране произвели 10,3 тысяч тонн чая и кофе – на 17,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Бюро национальной статистики РК.

    На долю импорта пришлось 73,4% тонизирующего напитка – в страну завезли 28,5 тысяч тонн указанной продукции. Так, импорт за полгода вырос на 32,8%.

    На экспорт за полгода отправлено 3,5 тысяч тонн чая и кофе, что на 18,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

    На внутреннем рынке всего реализовано 35,2 тысяч тонн продукции – на 29,3% больше, чем годом ранее.

    По сравнению с июлем 2022 года в июле текущего года цены на чай выросли на 12,8%, кофе - на 17,5%.


    Теги:
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