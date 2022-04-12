Производство бумаги запустят в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области осенью планируют запустить производство бумажной продукции. Предприятие посетил в понедельник глава региона Кумар Аксакалов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новое предприятие размещается на территории бывшего завода железобетонных изделий, которая простаивала долгие годы. Предприниматель Дмитрий Шарапаев признает, что здание им досталось в плачевном состоянии, две колонны даже пришлось усиливать. За полтора года реанимировали здание, приобрели оборудование.

«Попали в пандемийный калейдоскоп. Благодаря правильно выбранным партнерам, поставщикам, вовремя получили оборудование. Все 16 контейнеров и две фуры приехали за 1,5 месяца. Сейчас идет монтаж, приехали специалисты. Надеемся, что через четыре месяца запустим завод. Будем производить санитарно-гигиеническую бумагу, бумагу А4 – на первом этапе только резка и упаковка - бумажные пакеты. Весь мир отказывается от полиэтилена, переходит на экологическую упаковку. Пока будем производить бумагу из макулатуры и первичной целлюлозы из РФ. В дальнейшем есть идея – производить бумагу и картон из соломы. Оборудование технически перестраивается на разные типы сырья. Сейчас мы столкнулись с дефицитом бумаги формата А4. Будем производить свою», - рассказал Д.Шарапаев.

По его словам, намерены выпускать до 30 тысяч пачек бумаги А4 в месяц. Импортозамещение составит около 25%.

«Мы занимаемся переработкой вторсырья много лет, все процессы отлажены. Для бумажной фабрики сырье будет и местное, и собранное по всему Казахстану. На севере нашей страны крупных бумажных производств нет. Макулатуру невыгодно завозить дальше 500-1000 км. Будем перерабатывать 5 тысяч тонн в год», - добавил предприниматель.

Стоимость проекта 2,2 млрд тенге. Привлекают собственные и заемные средства через фонд «Даму» по субсидированной процентной ставке.

«Мы переживали, что будут проблемы с доставкой оборудования, но пока все грузы приходят. Осенью ожидаем открытия», - сказал К.Аксакалов.