Производство битума в Казахстане выросло в четыре раза

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О развитии нефтегазохимической отрасли в стране рассказали в Министерстве энергетики Республики Казахстан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил вице-министр энергетики РК Мурат Журебеков в ходе шестой международной конференции «Нефтепереработка и нефтехимия Каспия и Центральной Азии», для привлечения инвестиций в развитие нефтегазохимической отрасли Минэнерго оказывается акцентированная государственная поддержка.

«Создана специальная нефтехимическая зона в Атырауской области, в которой действуют налоговые и таможенные преференции. Государством финансируется строительство инфраструктуры, так как это позволяет сократить до 20% капитальных и до 15% операционных затрат. Упрощена процедура привлечения иностранной рабочей силы. Так, обеспечено рассмотрение заявок по принципу одного окна на уровне межведомственной комиссии. Это позволило сократить сроки выдачи разрешений с двух лет до трех месяцев», - сказал Мурат Журебеков на конференции в Нур-Султане.

В Минэнерго также отметили вопрос применения международных норм при проектировании, который позволит проектам сэкономить до 10 % капитальных затрат.

«Благодаря оказываемым мерам государственной поддержки, запущено производство бензола и параксилола, которые ранее в Казахстане не производились. В четыре раза увеличилось производство нефтяного дорожного битума с 200 тысяч тонн/год в 2013 году до 800 тысяч тонн/год, что позволило полностью обеспечить внутреннюю потребность автодорожной отрасли», - отметил он.

В 2018 году начато строительство газохимического комплекса по производству полипропилена, мощностью 500 тысяч тонн/год, стоимостью 2,6 млрд долларов. Добавим, что срок завершения строительства газохимического комплекса планируется на 2021 год.

Кроме того, в Минэнерго напомнили, что совместно со стратегическим партнером - транснациональной компанией Borealis (Австрия) планируется реализовать проект по производству полиэтилена, мощностью 1 250,0 тыс. тонн/год.

«Только реализация данных проектов, позволит привлечь инвестиций на сумму 9 млрд долларов, создать более 10 000 рабочих мест на этапе строительства и более 1 500 постоянных рабочих мест. Вклад в ВВП только по двум проектам - производство полипропилена и полиэтилена, оценивается в 1,5 %», - сказал Мурат Журебеков.