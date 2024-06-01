Производство битума в Казахстане составило 70% от плана в 2023 году

Четыре казахстанских завода произвели 849 тысяч тонн битума, что составляет 70% от плана, передает корреспондент агентства Kazinform.

План по производству дорожного битума в Казахстане на 2023 год составил 1 211 тысяч тонн:

• CaspiBitum – 500 тысяч тонн;

• Павлодарский НХЗ – 280 тысяч тонн;

• QazaqBitum – 360 тысяч тонн;

• «Асфальтобетон-1» – 72 тысячи тонн.

- Вместе с тем, четыре казахстанских завода за 2023 год произвели 849 тысяч из 1,2 млн тонн битума или 70 % от плана, – говорится в Концепции развития нефтеперерабатывающей отрасли Республики Казахстан на 2024-2050 годы.

В Министерстве энергетики отметили, что причинами, влияющими на снижение производства битума, являются задержка заявок, оплат и подачи железнодорожных вагонов для отгрузки битума дорожно-строительными компаниями, первоочередная выборка российского битума по более привлекательным ценам (от 66 до 129 тысяч тенге за тонну при цене казахстанского битума от 93,7 до 130 тысяч тенге за тонну без НДС), а также конвенционные запреты на пограничном переходе «Канисай» и, соответственно, недопоставка гудрона – сырья QazaqBitum и «Асфальтобетон-1».

В ведомстве добавили, что аналогичная ситуация по производству битума складывается и в 2024 году.