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    Производство азотных удобрений сократилось в Казахстане

    25 Мая 2022, 12:12

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – ООН прогнозирует глобальный продовольственный кризис, связанный, в числе прочего, с проблемой удобрений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Energyprom.kz.

    Объем производства удобрений в РК за январь–апрель 2022 года составил 215,3 тыс. тонн – практически столько же, сколько и годом ранее. Из них 147,3 тыс. тонн пришлось на азотные удобрения – незначительно меньше (на 1%), чем за январь–апрель 2021-го. Производство фосфорных удобрений также несущественно увеличилось (на 1,4%), до 68 тыс. тонн.

    Удобрения – важный ресурс для преодоления надвигающегося глобального продовольственного кризиса. По словам Цюй Дунъюй, генерального директора Продовольственной и сельскохозяйственной Организации Объединенных Наций, в 2021 году в мире голодало около 193 млн человек — на 40 млн больше, чем в 2020-м. С учетом того, что Украина и Россия являются важными фигурами на мировых рынках сырьевых товаров, а вызванная их конфликтом неопределенность приводит к резкому росту цен – особенно на пшеницу, кукурузу и масличные культуры, а также удобрения. Более того, к странам, которые в значительной степени зависят от импорта удобрений из России, относятся ключевые экспортеры зерновых и высокоценных сырьевых товаров, такие как Аргентина, Бангладеш и Бразилия.

    Ранее США отменили санкции на импорт удобрений из РФ, чтобы избежать дефицита необходимой для сельского хозяйства химической продукции. В свою очередь, Россия продлила ограничительные квоты на экспорт минеральных удобрений с июня до декабря 2022 года, чтобы оставить внутренний рынок приоритетом для производителей и полностью восполнить потребности своих аграриев.

    Тем временем казахстанская химическая промышленность в первом квартале текущего года обеспечила спрос на азотные удобрения на 63,7%, против 50,9% в прошлом году. Импорт азотных удобрений за год сократился на 41,9%, поэтому, несмотря на спад производства, доля импорта в общем объеме ресурсов уменьшилась до 36,3%. В то же время и экспорт азотных удобрений сократился более чем в два раза, составив за январь-март текущего года 25,8 тыс. тонн, а реализация на внутреннем рынке – на 9,3%, до 151 тыс. тонн.

    При этом спрос на фосфорные удобрения отечественные производители обеспечивают практически на 100%, импорт в секторе незначителен. Объем экспорта фосфорных удобрений практически не изменился, оставшись на уровне 1,5 тыс. тонн.

    Цены экспортных поставок удобрений из РК растут второй год подряд. Так, к марту текущего года экспортная стоимость удобрений увеличилась сразу на 56,2% за год, при этом годом ранее был отмечен рост цен на 5,8%.

    Цены импортных поступлений удобрений за последний год увеличились еще больше – сразу на 60,5% к марту 2022 года, при этом годом ранее уже наблюдался рост на 11,8%.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Промышленность Экономика Сельское хозяйство
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