АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Производство автомобилей в РК выросло на 25 % за год, в Китае рост выпуска составил лишь 5 %, в Южной Корее — менее 2 %, а японские и английские автопроизводители в минусе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Energyprom.kz.

Автомобильная промышленность в целом переживает не лучшие времена: сказались затяжная пандемия и последовавшие локдауны, острый дефицит полупроводников и общее разрушение глобальных логистических цепочек. Затем проблем прибавил геополитический кризис, который добил цепочки поставок компонентов и сырья, в том числе — необходимых для автопрома.

Тем не менее автопром Казахстана кризисные явления затронули не столь сильно: так, за январь–август текущего года в стране было произведено 68,6 тыс. автомобилей, что сразу на 24,7 % больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно данным аналитиков Automotive Industry Portal MarkLines, в сравнении со многими странами-автопроизводителями РК занимает сильнейшие позиции по росту выпуска авто в мире. Также значительный рост производства был отмечен в таких странах АСЕАН как Малайзия и Индонезия — на 70,3 % и 31,5 % соответственно. В Китае, стране-лидере по выпуску автомобилей, производство выросло лишь на 4,9 % за аналогичный период, а в США — на 7,4 %. Более того, если в Германии выпуск автомобилей вырос, пусть и всего на 3,4 %, а в Южной Корее — лишь на 1,7 %, то в таких странах как Великобритания и Япония производство и вовсе заметно сократилось — на 9 % и 9,7 % соответственно. При этом, к примеру, жителей уже упомянутой Южной Кореи предупредили, что время ожидания для покупателей Hyundai, Kia и Genesis может занять до 2,5 года (годом ранее те же автомобили доставляли покупателям через порядка 11 месяцев после покупки). К тому же в соседней России объемы производства автомобилей обрушились сразу на 58,9 %, до 431,8 тыс. авто за январь–август 2022 года.

К слову, если пересчитывать в соотношении количества произведенных автомобилей на численность населения, показатель РК (35 произведенных за восемь месяцев авто на 10 тыс. человек населения) окажется чуть выше, чем у Индонезии (32 авто), и заметно выше, чем у Индии (18 авто) или Пакистана (шесть авто).

Только за август 2022 года в РК было произведено 9 тыс. автомобилей, что на 14,8 % больше по сравнению с августом прошлого года.

При этом среднемесячный рост производства в текущем году составил 25,3 %. Наименьший рост был отмечен в феврале — лишь на 4,6 %, а самый высокий в мае — сразу на 60,6 % по сравнению с аналогичным месяцем годом ранее.

Наибольшее количество автомобилей было произведено за июнь (11,2 тыс.), следом идут май (9,9 тыс.) и уже упомянутый август.

В общем количестве произведенных за январь–август текущего года автомобилей 62,5 тыс. пришлись на легковые авто — это сразу на 31,6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Ещё 4,8 тыс. единиц техники пришлось на грузовые автомобили. Также было произведено 712 автобусов, 396 прицепов и полуприцепов и 182 единицы прочей специализированной техники.

В разрезе заводов самый большой объем выпуска пришелся на костанайский «СарыаркаАвтоПром»: 42,6 тыс. единиц техники. Здесь производство выросло на 28,3 % за год.

Следом идет алматинский Hyundai Trans Kazakhstan: 22,1 тыс. ед., рост за год — на 30,8 %. Значительное количество машин также было произведено на заводах «СемАЗ» (1,4 тыс. ед.), «КАМАЗ-Инжиниринг» (809 ед.) и Hyundai Trans Auto (704 ед.).