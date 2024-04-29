Производство автомобилей Jetour, Changan, Chery и Haval хотят запустить в РК
В автомобилестроении РК принимаются меры по поэтапному переходу на более сложный уровень сборки автотранспортных средств. Об этом сообщил министр промышленности и строительства РК Канат Шарлапаев на правительственном часе в Мажилисе, передает корреспондент агентства Kazinform.
— Перед автопроизводителями стоят обязательства по увеличению доли мелкоузловой сборки (CKD) до 50% к 2027 году от общего объема производства. Уже в текущем году мы должны достичь порядка 20%, в следующем году — 30%, в 2026 году — 40%, — сказал Канат Шарлапаев.
Министр также отметил, что параллельно прорабатываются проекты по развитию автокомпонентной базы на площадках малых промышленных зон в городах Костанай и Алматы.
— Есть производство сидений, реализуется проект строительства мультибрендового завода по производству китайских автомобилей. Кроме того, планируется ввод в эксплуатацию предприятий по производству пластиковых деталей и мультимедийных систем для транспортных средств, — добавил Канат Шарлапаев.
Глава Минпрома заверил, с 1 января 2026 года техоперации по сварке и окраске будут освоены в каждом производимом бренде автомобилей на территории Казахстана. К 2027 году методом мелкоузловой сборки планируется выпустить порядка 200 тысяч единиц автомобилей.
— Вместе с тем, производимая линейка автомобилей ТОО «СарыаркаАвтоПром» дополняется маркой Jetour (2024 г.) и ведутся переговоры с чешской компанией Skoda. Более того группа компаний Astana Motors привлечены известные китайские бренды такие Changan, Chery, Haval для организации производственной линейки, запуск которых планируется к 2025 году, — сообщил Канат Шарлапаев.