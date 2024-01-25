Производство атомной энергии может достигнуть рекордно высокого уровня в мире к 2025 году

Выработка электроэнергии на атомных электростанциях, вероятно, побьет рекорды в 2025 году, поскольку все больше стран инвестируют в реакторы для перехода к низкоуглеродной мировой экономике, а возобновляемые источники энергии могут обогнать уголь как источник энергии в начале следующего года, согласно данным Международного энергетического агентства (IEA), передает агентство Kazinform со ссылкой на The Guardian.

Согласно отчету о состоянии мирового рынка электроэнергии, опубликованному IEA, ожидается, что выработка атомной энергии достигнет рекордного уровня к 2025 году, поскольку объемы производства во Франции, вероятно, увеличатся, а несколько станций в Японии вернутся к работе. По прогнозам, новые реакторы будут введены в эксплуатацию в Китае, Индии, Корее и Европе.

Также ожидается, что к началу следующего года возобновляемые источники энергии будут составлять примерно треть от общего объема производства электроэнергии в мире.

— Это начало конца эры ископаемого топлива. Наконец, кажется, что мир уже прошел пик использования ископаемого топлива. Это является важным рубежом в энергетическом переходе, — сказал директор по исследованиям энергетического аналитического центра Ember Дэйв Джонс.

Но он добавил, что этого пика недостаточно — «нам необходимо значительное и быстрое сокращение выбросов CO2».

- Энергетический сектор производит больше выбросов углекислого газа, чем любой другой сектор мировой экономики, поэтому отрадно видеть, что быстрый рост возобновляемых источников энергии и устойчивое расширение ядерной энергетики будут соответствовать увеличению мирового спроса на электроэнергию в ближайшие три года, — сказал исполнительный директор IEA Фатих Бироль.

Эксперты отмечают, что мир «прошел пик ископаемого топлива», но предупреждают о неравномерной реализации энергетических проектов по миру.