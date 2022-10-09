Производство аппаратов УЗИ планируют запустить в Алматинской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Представители SAMSUNG MEDISON (Южная Корея) прибыли в Казахстан для изучения возможности локализации производства медицинского оборудования. В рамках визита компания провела встречу с председателем правления АО «НК «KAZAKH INVEST» Меиржаном Юсуповым. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу нацкомпании.

Во время встречи стороны обсудили дальнейшие планы локализации продукции в Республике Казахстан. Южнокорейская компания совместно с АО «Ordamed» планирует реализовать проект в Алматинской области стоимостью $22 млн.

«Мы очень счастливы начать реализацию проекта в Казахстане. При выборе страны для локализации мы также рассматривали и соседние страны, но изучив рынок, мы сделали выбор в пользу вашей страны, ввиду лучших условий, предоставляемых Правительством Казахстана, а также стратегического расположения. Мы планируем поставлять продукцию не только на казахстанский рынок, но и на экспорт. К примеру, мы уже ведем переговоры со странами Центральной Азии и Кавказского региона» - заявил Ёнг Кван Ким.

Меиржан Юсупов рассказал о возрастающем интересе медицинских компаний со всего мира к локализации производства в Казахстане.

«Мы приветствуем корейские компании в нашей стране. Южная Корея является одним из крупных внешнеторговых и экономических партнеров Казахстана. Мы заинтересованы в реализации совместных инвестиционных проектов. Правительство уделяет особое внимание инвестициям из Кореи. Выбирая Казахстан, вы получаете не только выход на перспективные рынки, но и можете рассчитывать на дальнейшую нашу поддержку на всех этапах реализации проекта», - отметил глава нацкомпании.