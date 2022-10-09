Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Здравоохранение

Производство аппаратов УЗИ планируют запустить в Алматинской области

Редактор:  
Гульмира Байзакова
9 Октября 2022, 09:52
Производство аппаратов УЗИ планируют запустить в Алматинской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Представители SAMSUNG MEDISON (Южная Корея) прибыли в Казахстан для изучения возможности локализации производства медицинского оборудования. В рамках визита компания провела встречу с председателем правления АО «НК «KAZAKH INVEST» Меиржаном Юсуповым. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу нацкомпании.

Во время встречи стороны обсудили дальнейшие планы локализации продукции в Республике Казахстан. Южнокорейская компания совместно с АО «Ordamed» планирует реализовать проект в Алматинской области стоимостью $22 млн.

«Мы очень счастливы начать реализацию проекта в Казахстане. При выборе страны для локализации мы также рассматривали и соседние страны, но изучив рынок, мы сделали выбор в пользу вашей страны, ввиду лучших условий, предоставляемых Правительством Казахстана, а также стратегического расположения. Мы планируем поставлять продукцию не только на казахстанский рынок, но и на экспорт. К примеру, мы уже ведем переговоры со странами Центральной Азии и Кавказского региона» - заявил Ёнг Кван Ким.

Меиржан Юсупов рассказал о возрастающем интересе медицинских компаний со всего мира к локализации производства в Казахстане.

«Мы приветствуем корейские компании в нашей стране. Южная Корея является одним из крупных внешнеторговых и экономических партнеров Казахстана. Мы заинтересованы в реализации совместных инвестиционных проектов. Правительство уделяет особое внимание инвестициям из Кореи. Выбирая Казахстан, вы получаете не только выход на перспективные рынки, но и можете рассчитывать на дальнейшую нашу поддержку на всех этапах реализации проекта», - отметил глава нацкомпании.

Инвестпроекты   Алматинская область   Здравоохранение  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной