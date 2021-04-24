Производственный травматизм: кто будет выплачивать пособия в случае банкротства предприятия

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов ответил на депутатский запрос касательно восстановления требования к работодателю по единовременной выплате в размере десятикратного годового заработка семье в случае гибели члена семьи на производстве, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ранее Законом Республики Казахстан «Об охране труда» от 22 янваpя 1993 года размер единовременного пособия по возмещению вреда в случае смерти работника в результате несчастного случая на производстве или профессионального заболевания был предусмотрен в размере десятикратного его годового заработка. Однако, с 1 июля 2005 года, в связи с вступлением в силу законодательства об обязательном страховании работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых обязанностей данные выплаты потеряли актуальность, так как носили единовременный характер. При этом необходимо отметить, что внедренная система социальной защиты в случае потери трудоспособности и потери кормильца состоит из трех уровней (за счет средств бюджета, социальных выплат и выплат из страховых компаний)», - написал Ералы Тугжанов в своем ответе.

Введение страхования, по его словам, способствовало уменьшению тяжести социально-экономических последствий производственного травматизма, повысило заинтересованность работодателей в профилактике несчастных случаев на производстве, послужило стимулом в вопросах улучшения условий и безопасности труда, а также урегулировала вопросы и порядок возмещения вреда.

«Также, в связи с вступлением в силу Закона Республики Казахстан «Об обязательном страховании работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей», увеличился охват работодателей системой обязательного страхования, так как с их стороны пропала заинтересованность в сокрытии фактов несчастных случаев, связанных с трудовой деятельностью», - отметил зампремьера.

При этом, ранее в случае ликвидации работодателя (признания его банкротом) члены семьи погибшего работника теряли право на возмещение вреда.

«На сегодня действующее законодательство позволяет в случае ликвидации работодателя, присужденные суммы выплачивать потерпевшему государством (в лице Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан – далее Минтруда), исключительно на основании решений судов в порядке, предусмотренном законодательными актами (статья 945 Гражданского кодекса РК). С учетом изложенного, действующий механизм возмещения вреда является актуальным и соответствует международной практике», - заключил Е. Тугжанов.







