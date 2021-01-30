Производственные испытательные лаборатории планируют создать в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Как в прошлом году работал департамент технического регулирования и метрологии по Северо-Казахстанской области, обсудили на брифинге региональной службы коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Руководитель отдела, заместитель главного госинспектора по госконтролю Вадим Маршаков отметил, что в департаменте никогда не было плановых или рейтинговых показателей количества проверок, суммы наложенных штрафов, заданий по перечислению в бюджет.

«Это положение сохраняется и сейчас. Для примера скажу, что если лет 10 назад сотрудниками проводилось 600-700 проверок в год, то сейчас количество субъектов, определенных для контроля, сокращено более чем в 50 раз. В 2020-м году госконтролем были охвачены 10 субъектов. В шести случаях установлены нарушения, наложены штрафы на общую сумму 1,2 млн тенге», - рассказал В.Маршаков.

Сотрудники департамента работают с новыми производствами, которые выпускают продукцию по программе «экономики простых вещей». Специалисты следят за применением ими нормативных документов, по которым будет выпускаться продукция.

«Прорабатывается вопрос необходимости создания собственных производственных испытательных лабораторий, аттестация или аккредитация их. Департамент посещает предприятия, включенные в Карту индустриализации с целью выявления проблемных вопросов, разъяснения требований законодательства в области технического регулирования, метрологии и оценки соответствия, актуализации нормативных технических документов. В прошлом году было таких 30 посещений», - отметил В.Маршаков.

Ведомство совместно с управлением внутренней политики проводит мониторинг Государственных символов Республики Казахстан на соответствие требованиям национальных стандартов и правил размещения и применения.

«В ходе мониторинга осмотрены государственные символы 59 государственных учреждений Петропавловска. В результате выявлено 22 нарушения в 17 учреждениях», - сказал В.Маршаков.