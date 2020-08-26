Производственную практику в госСМИ смогут пройти будущие журналисты с первого курса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр информации и общественного развития РК Аида Балаева обозначила ключевые проблемы молодых кадров в области журналистики и рассказала об их решении, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Журналистика - сложная специализация, передовая область науки. Немало вопросов касательно исследования, развития области прессы нашей страны.

Уровень подготовки кадров в вузах связан с содержанием учебных материалов. Развитие, обновление и современность качественного образовательного контента в вузах - актуальный вопрос. В этой связи министерство в этом направлении готово контролировать качество, если нужно, то и содержательную часть учебных материалов. Это в свою очередь позволит укрепить сотрудничество между министерством и вузами, также повысить профессиональный уровень студентов», - рассказала министр во время онлайн-обсуждения «Уровень развития журналистики в Республике Казахстан».

Еще одним вопросом, по словам министра, является то, что только окончившие вузы журналисты с дипломами не готовы с практической стороны, так как отсутствует связь между теорией и практикой.

«Молодые кадры вынуждены обучаться практике только после устройства на работу. В этой связи, чтобы развить практические навыки студентов, Министерство информации готово дать возможность, чтобы студенты факультетов журналистики с первого курса проходили производственную практику в государственных СМИ», - обратилась глава ведомства.

Также по сообщению Аиды Балаевой, министерство готовит специальный проект по подготовке, переподготовке и повышению квалификации специалистов в области медиа. Вместе с тем, планируется организовать ежегодный творческий конкурс среди студентов под названием «Үміт» для повышения уровня образования и его эффективности.



