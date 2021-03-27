Производителя яиц в Таразе уличили в нарушении конкурентного законодательства

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции РК по Жамбылской области провел анализ и оценку состояния конкурентной среды на товарном рынке оптовой реализации куриных яиц и выявил нарушения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Проверка проводилась за период 2020 года и январь 2021 года.

Как пояснила корреспонденту МИА «Казинформ» руководитель отдела анализа ДАЗРК РК по Жамбылской области Ляззат Оспанова, субъект рынка ТОО «Аса DAMU» является производителем и оптовым реализатором куриного яйца по Жамбылской области.

«Это предприятие при реализации куриных яиц первой категории субъектам рынка применяло разные цены без объективно оправданных на то причин. Среднегодовая цена колебалась от 22 до 31 тенге за одно яйцо, при этом себестоимость несортированного яйца составила 24,76 тенге. В действиях субъекта рынка, производителя и оптового поставщика куриных яиц в Жамбылской области департаментом усмотрены признаки нарушений законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции, в части применения разных цен либо разных условий к равнозначным соглашениям».

По словам спикера, в соответствии с требованиями статьи 199 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан производителю куриных яиц направлено уведомление о наличии в его действиях признаков нарушения конкурентного законодательства.

«Уведомление подлежит исполнению в течение 30 календарных дней со дня его получения. Неисполнение уведомления является основанием для назначения расследования», - уточнила руководитель отдела анализа ДАЗРК РК по Жамбылской области Ляззат Оспанова.

Отметим, что компания «Аса DAMU» образована в 2014 году, в 2017 году открыла собственную птицефабрику.