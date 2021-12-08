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Производители обуви в РК могут подать заявку на возмещение 50% затрат на маркировку

8 Декабря 2021 21:04
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Производители обуви в РК могут подать заявку на возмещение 50% затрат на маркировку

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК информирует о том, что отечественные производители обуви могут подать заявку на возмещение 50% затрат на маркировку, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

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Для этого были внесены изменения в Правила возмещения части затрат субъектов индустриально-инновационной деятельности по продвижению отечественных обработанных товаров, работ, услуг на внутреннем рынке.

Согласно Правил, «возмещению подлежат затраты субъектов легкой промышленности, связанные с приобретением оборудования для нанесения средств идентификации, включая программное обеспечение для маркировки обувной продукции»:

- на закупку (приобретение) средств идентификации;

- на закупку (приобретение) типографических услуг по нанесению средств идентификации на стадии выпуска продукции;

- на перевооружение производства путем приобретения оборудования для нанесения средств идентификации или материальных носителей, включая инженерное программное обеспечение.

Так, производителям возмещаются обоснованные и документально подтвержденные затраты в размере 50% от суммы, предъявляемой к возмещению, но не более 10 тысяч МРП.

Отметим, государственная услуга по возмещению затрат оказывается АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry». Для получения услуги предпринимателям необходимо обратиться в канцелярию организации либо подать заявку через веб-портал www.egov.kz и веб-портал www.qazindustry.gov.kz. Срок оказания госуслуги – восемь рабочих дней. Перечень необходимых документов представлен в Приложении 4 вышеназванных Правил.

Объявление о приеме заявок будет размещено в средствах массовой информации, на интернет-портале «QazIndustry», социальных сетях.

Для консультаций по вопросам цифровой маркировки товаров работает круглосуточная бесплатная «горячая линия» - 8 800 080 65 65. Также на сайте markirovka.kz размещается полезная информация по маркировке.


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#Общество   #МИИР РК  
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