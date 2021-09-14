Производители энергии задолжали более 3 миллиардов тенге
«Важным вопросом является значительный объем кредиторской задолженности энергопроизводящих организаций за топливо. На 10 сентября текущего года задолженность перед АО «КазТрансГаз-Аймак» составляет 757 млн тенге. Также имеется задолженность энергопроизводящих организаций перед ТОО «Богатырь-Комир» в общей сумме 2 млрд 629 млн тенге», - сказал Магзум Мирзагалиев на заседании Правительства.
Ранее М. Мирзагалиев рассказал о ходе подготовки к отопительному сезону.
«Продолжается подготовка энергетических предприятий к работе в осенне-зимний период. В соответствии с графиком, утвержденным системным оператором, на электрических станциях завершен ремонт на четырех энергоблоках (50%), 18 котлах (38%), 19 турбинах (39%)», - сообщил Магзум Мирзагалиев на заседании Правительства.
На разных стадиях, по его словам, ремонтные работы ведутся на двух энергоблоках, 25 котлах и 16 турбинах.