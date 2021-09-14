Производители энергии задолжали более 3 миллиардов тенге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О кредиторской задолженности энергопроизводящих организаций рассказал министр энергетики РК Магзум Мирзагалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Важным вопросом является значительный объем кредиторской задолженности энергопроизводящих организаций за топливо. На 10 сентября текущего года задолженность перед АО «КазТрансГаз-Аймак» составляет 757 млн тенге. Также имеется задолженность энергопроизводящих организаций перед ТОО «Богатырь-Комир» в общей сумме 2 млрд 629 млн тенге», - сказал Магзум Мирзагалиев на заседании Правительства.

Ранее М. Мирзагалиев рассказал о ходе подготовки к отопительному сезону.

«Продолжается подготовка энергетических предприятий к работе в осенне-зимний период. В соответствии с графиком, утвержденным системным оператором, на электрических станциях завершен ремонт на четырех энергоблоках (50%), 18 котлах (38%), 19 турбинах (39%)», - сообщил Магзум Мирзагалиев на заседании Правительства.

На разных стадиях, по его словам, ремонтные работы ведутся на двух энергоблоках, 25 котлах и 16 турбинах.



