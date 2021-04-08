Производить пестициды в Костанае намерены турецкие инвесторы

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Турецкая компания Korumа Group планирует реализовать проект по производству пестицидов в Костанайской области. Об этом инвесторы сообщили в ходе визита в Казахстан, организованного посольством РК в Турции и АО «НК «KAZAKH INVEST», передает МИА «Казинформ».

В рамках рабочей поездки иностранные бизнесмены провели порядка 10 встреч с руководством региона, крупными местными поставщиками и дистрибьюторами пестицидов.

«Компания планирует инвестировать в строительство нового производства. Приоритетом является создание совместного предприятия с казахстанским бизнесом. Компанией уже подобрано несколько потенциальных партнеров. Предложение очень хорошее, так как наша область является аграрной. Только в прошлом году аграрии потребили 5200 тонн пестицидов. С каждым годом эти показатели растут», - отметил региональный директор АО «НК «KAZAKH INVEST» по Костанайской области Аблай Молдагулов.

На сегодня компании презентован ряд инвестиционных площадок для реализации проекта. Одной из самых перспективных является Индустриальная зона «Костанай».

«На первоначальном этапе планируется совместная работа по определению наиболее востребованных видов средств защиты растений, после чего продолжится работа по регистрации препаратов (производства Koruma) с участием местного партнёра. Учитывая длительность процедур регистрации, параллельно будут вестись мероприятия по строительству производственных объектов», - дополнил Аблай Молдагулов.

Инвесторы намереваются полностью реализовать проект за полтора года. Необходимо отметить, что помимо внедрения технологических решений, турецкая компания выразила готовность в организации профессиональной подготовки местных специалистов на своих предприятиях и центрах подготовки кадров.