Произведения Сакена Сейфуллина, Ильяса Жансугурова и Беимбета Майлина прозвучат в Байтереке

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - К празднованию Дня независимости Республики Казахстан коллектив Государственного академического русского театра драмы им.М.Горького подготовил подарок для жителей и гостей столицы, который будет представлен 14 декабря в 12:00 в монументе «Байтерек». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

Накануне государственного праздника, горьковцы приглашают всех в Байтерек, где актеры театра поздравят гостей с наступающим Днем независимости, и прочтут произведения великих казахских просветителей – Сакена Сейфуллина, Ильяса Жансугурова и Беимбета Майлина, юбилей которых отмечается в этом году. Вход свободный.