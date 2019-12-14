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Произведения Сакена Сейфуллина, Ильяса Жансугурова и Беимбета Майлина прозвучат в Байтереке
14 Декабря 2019 09:00
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - К празднованию Дня независимости Республики Казахстан коллектив Государственного академического русского театра драмы им.М.Горького подготовил подарок для жителей и гостей столицы, который будет представлен 14 декабря в 12:00 в монументе «Байтерек». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.
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Накануне государственного праздника, горьковцы приглашают всех в Байтерек, где актеры театра поздравят гостей с наступающим Днем независимости, и прочтут произведения великих казахских просветителей – Сакена Сейфуллина, Ильяса Жансугурова и Беимбета Майлина, юбилей которых отмечается в этом году. Вход свободный.
Ключевые слова: Нур-Султан, Культура, Дата,
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