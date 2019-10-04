Произведения казахстанских композиторов покорили французскую публику

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 24 по 29 сентября во Франции проходил гастрольный тур Симфонического оркестра Государственной академической филармонии акимата города Нур-Султана под управлением художественного руководителя Берика Батырхана и главного дирижера Ернара Нуртазина, передает Елорда Инфо со ссылкой на пресс-службу столичного оркестра. Об этом сообщает МИА «Казинформ».

Музыкантов пригласил французский дирижер Филипп Юи для участия в Международном фестивале «Festival Des Orchestres Du Monde» («Фестиваль городов мира»). Коллектив столичной филармонии стал первым отечественным оркестром на этом мероприятии.

Творческое содружество музыкантов началось в 2017 году: тогда в рамках проведения Международной специализированной выставки «Астана ЭКСПО-2017» Симфонический оркестр под руководством Филиппа Юи исполнил сочинения Сезара Франка и Людвига ван Бетховена. В 2018 году дирижером и музыкантами филармонии была подготовлена концертная постановка оперы «Сказки Гофмана» Жака Оффенбаха, которая стала музыкальным подарком к празднованию 20-летия столицы. Сам Филипп Юи остался доволен работой отечественных музыкантов и в дальнейшем способствовал продолжению казахстанско-французской музыкальной истории. В одном из интервью он сказал: «Очень важно, чтобы люди разных стран лучше друг друга знали и чаще встречались».





В этом году эстафета знакомства с национальной музыкальной культурой была передана столичным музыкантам: в рамках фестиваля «Festival Des Orchestres Du Monde» во французских городах Сен-Бревен-Ле-Пен, Сен-Назер, Монтуар-де-Бретань и Ле Круазик прозвучали сочинения казахстанских композиторов ХХ и ХХI веков.

Яркую музыкальную ноту в программу концертов внесли выступления заслуженной артистки РК, кавалера ордена «Құрмет» Айгуль Косановой, которая представила традиционное пение с домброй. Не менее интересной и запоминающейся стала игра художественного руководителя оркестра Берика Батырхана на кыл-кобызе. Слушатели с замиранием сердца слушали казахскую народную музыку и долго не хотели отпускать музыкантов со сцены, отметили в оркестре. По словам Берика Батырхана, программа одного концерта фестиваля была специально посвящена композиторам разных эпох для пропаганды казахстанской культуры во всем мире. Такой вечер ждал жителей Монтуар-де-Бретань 24 сентября.

Всего в рамках фестиваля музыканты столичной филармонии дали 3 концерта и 2 концерта-променада. А закрепили творческий тандем казахстанских и французских музыкантов совместные концерты Симфонического оркестра Нур-Султана с оркестром «Philharmonie des 2 monde» 28 и 29 сентября. В программу были включены «Праздничная увертюра» Газизы Жубановой, Тройной концерт для скрипки, виолончели и фортепиано Людвига ван Бетховена и Симфония №5 Густава Малера. За дирижерским пультом находились дирижеры Франции и Казахстана: Филипп Юи, Берик Батырхан и Ернар Нуртазин. Такой же международный состав был представлен и солистами: Ернар Нуртазин (фортепиано), Хьюго Борсарелло (скрипка) и Готье Герман (виолончель). Аншлаг в зале и бурные овации стали достойным награждением для музыкантов.

Берик Батырхан отметил, что успешный тур во Франции стал возможным благодаря помощи Филиппа Юи, генерального директора и художественного руководителя столичной филармонии Сакена Абдрахманова, Чрезвычайного и Полномочного посла Франции в Казахстане господина Филиппа Мартинэ, Французского Альянса г. Нур-Султана и его исполнительного директора Динары Оразбаевой.

Французские гастроли казахстанского оркестра стали преддверием юбилейного XX концертного сезона Симфонического оркестра столичной филармонии.

«Мы будем очень рады видеть всех на наших концертах», – обратился Берик Батырхан к жителям и гостям столицы.

Фото: пресс-служба Симфонического оркестра Нур-Султана