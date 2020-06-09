Произведения из оперы «Абай» зазвучали в Ашхабаде
АШХАБАД. КАЗИНФОРМ - В честь 175-летнего юбилея великого казахского поэта, композитора и просветителя Абая Кунанбайулы в Ашхабаде на сцене Национального музыкально-драматического театра им. Махтумкули Государственный симфонический оркестр Туркменистана под управлением художественного руководителя Расула Клычева исполнил произведения из оперы «Абай» Ахмета Жубанова и Латифа Хамиди. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.
«Под аккомпанемент оркестра прославленный туркменский тенор Нуры Нурыев спел арию Айдара из оперы «Абай» – «Айттым сәлем, Қаламқас», а оперная певица, сопрано Лейли Окдирова – песню «Қарлығаш». В своей поздравительной речи главный дирижер Р.Клычев отметил, что казахский и туркменский народы объединяют общие историко-культурные корни и ему очень приятно отдать дань уважения великому Абаю, который вывел казахскую культуру на новые высоты», - сообщила пресс-служба МИД РК в Telegram .
В свою очередь, Посол Казахстана в Туркменистане Еркебулан Сапиев выразил искреннюю благодарность вокалистам, Государственному симфоническому оркестру и Министерству культуры Туркменистана за организацию культурного мероприятия и вклад в продвижение вечных ценностей творческого наследия великого поэта казахского народа Абая Кунанбайулы.
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