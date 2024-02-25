Произведение известного казахстанского композитора представили интеллигенции Вашингтона

Классическая музыка казахского композитора была представлена для интеллигенции Вашингтона в Посольстве Республики Казахстан в США, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

Казахстанскими дипломатами при поддержке Вашингтонского международного совета фортепианного искусства организован вечер классической музыки «Прелюдия к весне».

В мероприятии приняли участие представители Государственного департамента США, дипломатического корпуса Вашингтона, американского экспертного сообщества, а также деятели культуры и искусства.

Фото: Рустем Кожыбаев / Kazinform

Классические композиции исполнила маэстро, со-основатель Вашингтонского сообщества классической музыки, виртуозная пианистка Наталия Казарян.

В ходе концерта гостям было представлена композиция «Степь» известного казахстанского композитора Нагима Мендыгалиева, а также классическая музыка Иоганна Себастьяна Баха, Лили Буланже и Мориса Равеля.

Открывая мероприятие, Посол Казахстана в Вашингтоне Ержан Ашикбаев подчеркнул важность использования искусства и музыки в качестве инструмента дипломатии, который помогает преодолевать границы и способствует установлению прочных отношений на основе общих ценностей и уважения. Он отметил, что это универсальный язык, способный объединять людей разных культур и национальностей.

Фото: Рустем Кожыбаев / Kazinform

Рода Септиличи, сотрудник связи дипломатического сообщества Вашингтона (Diplomatic Liaison) поблагодарила коллектив казахстанского Посольства за поддержку и организацию концерта классической фортепианной музыки, которая обогащает американский и казахстанский народы.

- Я люблю Казахстан. Я думаю, что казахский народ необыкновенный, они щедрые, добросердечные, преданные, правдивые и у них потрясающая трудовая этика. Я люблю казахский народ и считаю себя казашкой, – сказала Рода Септиличи.

Фото: Рустем Кожыбаев / Kazinform

Почетная гостья продемонстрировала свой костюм, где на поясе был расположен кинжал кочевника.

Мероприятие стало не только праздником музыки, но и важным шагом в углублении культурного обмена и укрепления связей между народами Казахстана и Соединенных Штатов.