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    14:14, 25 Февраль 2024 | GMT +6

    Произведение известного казахстанского композитора представили интеллигенции Вашингтона

    Произведение известного казахстанского композитора представили интеллигенции Вашингтона
    Фото: Рустем Кожыбаев / Kazinform

    Классическая музыка казахского композитора была представлена для интеллигенции Вашингтона в Посольстве Республики Казахстан в США, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Казахстанскими дипломатами при поддержке Вашингтонского международного совета фортепианного искусства организован вечер классической музыки «Прелюдия к весне».

    В мероприятии приняли участие представители Государственного департамента США, дипломатического корпуса Вашингтона, американского экспертного сообщества, а также деятели культуры и искусства.

    Произведение известного казахстанского композитора представили интеллигенции Вашингтона
    Фото: Рустем Кожыбаев / Kazinform

    Классические композиции исполнила маэстро, со-основатель Вашингтонского сообщества классической музыки, виртуозная пианистка Наталия Казарян.

    В ходе концерта гостям было представлена композиция «Степь» известного казахстанского композитора Нагима Мендыгалиева, а также классическая музыка Иоганна Себастьяна Баха, Лили Буланже и Мориса Равеля.

    Открывая мероприятие, Посол Казахстана в Вашингтоне Ержан Ашикбаев подчеркнул важность использования искусства и музыки в качестве инструмента дипломатии, который помогает преодолевать границы и способствует установлению прочных отношений на основе общих ценностей и уважения. Он отметил, что это универсальный язык, способный объединять людей разных культур и национальностей.

    Произведение известного казахстанского композитора представили интеллигенции Вашингтона
    Фото: Рустем Кожыбаев / Kazinform

    Рода Септиличи, сотрудник связи дипломатического сообщества Вашингтона (Diplomatic Liaison) поблагодарила коллектив казахстанского Посольства за поддержку и организацию концерта классической фортепианной музыки, которая обогащает американский и казахстанский народы.

    - Я люблю Казахстан. Я думаю, что казахский народ необыкновенный, они щедрые, добросердечные, преданные, правдивые и у них потрясающая трудовая этика. Я люблю казахский народ и считаю себя казашкой, – сказала Рода Септиличи.

    Произведение известного казахстанского композитора представили интеллигенции Вашингтона
    Фото: Рустем Кожыбаев / Kazinform

    Почетная гостья продемонстрировала свой костюм, где на поясе был расположен кинжал кочевника.

    Мероприятие стало не только праздником музыки, но и важным шагом в углублении культурного обмена и укрепления связей между народами Казахстана и Соединенных Штатов.

    Теги:
    Культура Современная культура Посольство РК США
    Рустем Кожыбаев
    Автор
    Рустем Кожыбаев
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