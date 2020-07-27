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Произведена стопроцентная предоплата за лекарственное обеспечение - глава Фонда медстрахования

Автор:  
Акбота Кузекбай
27 Июля 2020, 13:35
Произведена стопроцентная предоплата за лекарственное обеспечение - глава Фонда медстрахования

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Фонд медстрахования произвел стопроцентную предоплату за лекарственное обеспечение населения. Об этом сообщил председатель ФСМС Болат Токежанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для предотвращения перебоев с лекарственным обеспечением НАО «Фонд социального медицинского страхования» произвело 100%-ую предоплату от суммы заключенных договоров «СК-Фармации». Это дало возможность Единому дистрибьютору произвести предварительную оплату поставщикам и заводам-производителям за препараты, которые будут поставляться до конца года. Принимаются меры для улучшения лекарственного обеспечения», - сообщил председатель ФСМС в ходе онлайн-брифинга в СЦК.

Он напомнил, что Министерством здравоохранения прорабатывается вопрос включения дополнительных пяти наименований лекарств, которые будут также доступны по назначению врачей первичного звена.

«Как только Минздравом будут внесены изменения в приказ, фонд на основе заявок региональных управлений здравоохранения обеспечит финансирование для их бесперебойного закупа», - проинформировал Болат Токежанов.

Отметим, что в списке пяти наименований лекарств - парацетамол, ибупрофен, ривароксабан, апиксабан, дабигатран.


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