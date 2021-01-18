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Произведена ротация состава Национального совета общественного доверия

18 Января 2021, 18:27
Произведена ротация состава Национального совета общественного доверия

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Произведена ротация состава Национального совета общественного доверия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на страницу в Facebook пресс-службы Акорды.

К работе Национального совета привлечены новые представители общественности – председатель правления АО «Международное информационное агентство «Казинформ» Аскар Умаров, секретарь - член политсовета партии «ADAL» Эльдар Жумагазиев, руководитель проекта StopFake.kz, член Президентского молодежного кадрового резерва Александр Данилов, генеральный директор телерадиокомпании «Тандем» в городе Актобе Таттыгуль Талаева, активист молодежного движения «Team Qazaqstan», эксперт по вопросам образования Кайсар Турсынкожа, исполнительный директор Ассоциации стипендиатов международной стипендии Президента Республики Казахстан «Болашақ», член Президентского молодежного кадрового резерва Лаура Демесинова.

В рамках ротации из состава Национального совета выведены А. Кожахметов, Ш. Мукан и Е. Турсынов.

За полтора года с момента создания Национального совета в рамках реализации его инициатив было принято 10 законов и еще 7 законов находятся на рассмотрении.

В настоящее время ведется подготовка к пятому заседанию Национального совета общественного доверия.

Ранее сообщалось, что очередное заседание Национального совета общественного доверия пройдет в феврале.


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