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    16:23, 04 Июнь 2021 | GMT +6

    Произведен ряд назначений в Канцелярии Первого Президента РК-Елбасы

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Решением Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы произведен ряд назначений в Канцелярии Первого Президента РК-Елбасы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Елбасы.

    Решением Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы назначены:

    Турсунов Адиль Капанулы помощником Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы – заведующим Отделом информационно-аналитического обеспечения Канцелярии Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы;

    Каймолдаев Нурлан Жамбылханович заместителем руководителя Канцелярии Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы;

    Укибай Айдос Ыдырысулы советником – пресс-секретарем Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы.

    Указанные лица освобождены от ранее занимаемых должностей.


    Теги:
    Елбасы Назначения Первый Президент - Елбасы
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