НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Решением Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы произведен ряд назначений в Канцелярии Первого Президента РК-Елбасы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Елбасы.

Решением Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы назначены:

Турсунов Адиль Капанулы помощником Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы – заведующим Отделом информационно-аналитического обеспечения Канцелярии Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы;

Каймолдаев Нурлан Жамбылханович заместителем руководителя Канцелярии Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы;

Укибай Айдос Ыдырысулы советником – пресс-секретарем Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы.

Указанные лица освобождены от ранее занимаемых должностей.