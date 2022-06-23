23 Июня 2022 15:31

Произошли технические ошибки – Министерство просвещения о задержке зарплат учителям

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По словам вице-министра просвещения РК Гани Бейсембаева, причины задержек не связаны с дефицитом средств. Произошли технические ошибки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Задержка произошла не из-за неимения средств, наоборот, средств достаточно. Просто технически, как объясняют местные исполнительные органы, по передвижению этих денег при выплатах, произошли технические ошибки. Со вчерашнего дня Министерством просвещения вопрос взят на контроль. Мы ежедневно контролируем, чтобы впредь не допускались такие моменты и были полностью исключены. Местные исполнительные органы обещают выполнить в полном объеме свои обязательства по выплате заработной платы и отпускных. Составлен график, который строго выполняется. В течение следующей недели, надеемся, что обещания местных исполнительных органов будут исполнены и вопрос будет полностью закрыт», - сообщил Гани Бейсембаев.

На вопрос о причинах технических ошибок и о том, кто ответственен за них Гани Бейсембаев ответил, что педагоги в полном объеме и в срок получат необходимые суммы.

Вчера на пленарном заседании Мажилиса депутат Юлия Кучинская заявила, что накопившийся дефицит бюджета в мае этого года привел к тому, что часть педагогов не получили или не в полном объеме получили заработную плату за май.

«Кроме того, задолженность по отпускным и по выплатам на оздоровление составила 30 млрд тенге. На фоне шквала справедливых обращений педагогов во все возможные инстанции, министерство хранит молчание, которое в данном случае не является «золотом». Сложившаяся ситуация – не просто позор, это дискредитация поручений Главы государства, работы Правительства и депутатского корпуса, которую можно сравнить с диверсией», - сказала она.