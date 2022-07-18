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Произошли изменения в составе участников Кубка Президента Казахстана по хоккею
18 Июля 2022 22:50

Произошли изменения в составе участников Кубка Президента Казахстана по хоккею

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Команда «Куньлунь Ред Стар» не сможет принять участие в Кубке Президента Республики Казахстан по хоккею, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного хоккейного клуба «Барыс».

В связи с этим изменился состав участников, а также расписание турнира.

Теперь за трофей будут бороться четыре коллектива: «Нефтехимик», «Автомобилист», «Металлург» и «Барыс». Они сыграют в один круг, после чего будут определены победитель и призеры. Обновленное расписание КПРК представлено ниже:

16 августа (вторник)

15:00 «Нефтехимик» - «Металлург»,

19:30 «Барыс» - «Автомобилист».

17 августа (среда)

15:00 «Автомобилист» - «Металлург»,

19:30 «Барыс» - «Нефтехимик».

18 августа (четверг)

День отдыха.

19 августа (пятница)

15:00 «Нефтехимик» - «Автомобилист»,

19:30 «Металлург» - «Барыс».

Как ранее сообщалось, ХК «Барыс» поборется за Кубок Президента РК в Нур-Султане, а также опубликовано расписание матчей Кубка Президента РК по хоккею.





Фото: www.teahub.io



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