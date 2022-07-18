Произошли изменения в составе участников Кубка Президента Казахстана по хоккею
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Команда «Куньлунь Ред Стар» не сможет принять участие в Кубке Президента Республики Казахстан по хоккею, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного хоккейного клуба «Барыс».
В связи с этим изменился состав участников, а также расписание турнира.
Теперь за трофей будут бороться четыре коллектива: «Нефтехимик», «Автомобилист», «Металлург» и «Барыс». Они сыграют в один круг, после чего будут определены победитель и призеры. Обновленное расписание КПРК представлено ниже:
16 августа (вторник)
15:00 «Нефтехимик» - «Металлург»,
19:30 «Барыс» - «Автомобилист».
17 августа (среда)
15:00 «Автомобилист» - «Металлург»,
19:30 «Барыс» - «Нефтехимик».
18 августа (четверг)
День отдыха.
19 августа (пятница)
15:00 «Нефтехимик» - «Автомобилист»,
19:30 «Металлург» - «Барыс».
Как ранее сообщалось, ХК «Барыс» поборется за Кубок Президента РК в Нур-Султане, а также опубликовано расписание матчей Кубка Президента РК по хоккею.
Фото: www.teahub.io