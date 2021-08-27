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Произошли изменения в составе молодежной сборной Казахстана по футболу
27 Августа 2021 22:35
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По причине полученной травмы в предстоящем матче квалификации континентального турнира не смогут выступить полузащитник Данияр Усенов и нападающий Матвей Герасимов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на sports.kz.
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В качестве замены им приглашены Жаслан Каиркенов из «Атырау», а также нападающий «Аксу» Мирас Турлыбек.
Молодежная сборная Казахстана возобновит свое выступление в квалификации чемпионата Европы с запланированной на 7 сентября домашней встречи против Дании.
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