Среди подопечных областной специализированной военной школы-лицея-интерната «Жас сарбаз» имени Кабанбай батыра произошла массовая драка, в результате чего три ученика получили ранения. По данному факту возбуждено уголовное дело, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным регионального департамента полиции, между учащимися 2007–2008 годов рождения произошел конфликт, который перерос в массовую драку.

— Сотрудники полиции установили, что в одном из кабинетов школы произошла драка. В ходе которой три несовершеннолетних школьника получили телесные повреждения. Им оказали медицинскую помощь и отправили домой. В настоящее время ведется досудебное расследование по статье 293 Уголовного кодекса РК «хулиганство», — сообщил первый заместитель начальника департамента полиции Жаскайрат Каиров.

По словам специалистов, в учебном заведении проводится проверка. К работникам обещают применить меры дисциплинарного взыскания.