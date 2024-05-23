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    13:55, 23 Май 2024 | GMT +6

    Массовая драка среди учеников кадетской школы Павлодара — трое получили ранения

    Драка
    Фото: freepik.com

    Среди подопечных областной специализированной военной школы-лицея-интерната «Жас сарбаз» имени Кабанбай батыра произошла массовая драка, в результате чего три ученика получили ранения. По данному факту возбуждено уголовное дело, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По данным регионального департамента полиции, между учащимися 2007–2008 годов рождения произошел конфликт, который перерос в массовую драку.

    — Сотрудники полиции установили, что в одном из кабинетов школы произошла драка. В ходе которой три несовершеннолетних школьника получили телесные повреждения. Им оказали медицинскую помощь и отправили домой. В настоящее время ведется досудебное расследование по статье 293 Уголовного кодекса РК «хулиганство», — сообщил первый заместитель начальника департамента полиции Жаскайрат Каиров.

    По словам специалистов, в учебном заведении проводится проверка. К работникам обещают применить меры дисциплинарного взыскания.

    Теги:
    Регионы Казахстана Павлодар Дети Полиция Борьба с преступностью Несовершеннолетние Драка Павлодарская область школа
    Муратбек Макулбеков
    Автор
    Муратбек Макулбеков
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