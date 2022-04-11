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Произошел взрыв на химзаводе в Индии

Автор:  
Акжигит Чукубаев
11 Апреля 2022, 14:29
Произошел взрыв на химзаводе в Индии

НЬЮ-ДЕЛИ. КАЗИНФОРМ – В результате мощного взрыва на химическом заводе в городе Бхаруч западного штата Гуджарат погибло шесть человек, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Hindustan Times.

Взрыв одного из реакторов произошел ранним утром на заводе компании «Om Organics», которая занимается процессом дистилляции растворителей.

По словам представителя местной полиции находившиеся во время происшествия на рабочем месте люди погибли от взрывной волны, имеются раненые.

Взрыв привел к пожару на предприятии, который в данное время взят под контроль. Идет процесс опознания погибших. Начато расследование обстоятельств ЧП.

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