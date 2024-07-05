Взрыв на заводе по производству оружия произошел в США, есть жертвы

В результате взрыва на заводе по производству оборонного оружия в Арканзасе в среду пострадали два человека, еще один пропал без вести, передает собственный корреспондент Kazinform со ссылкой на The Associated Press.

Взрыв произошел на заводе General Dynamics Ordnance and Tactical Systems в Кэмдене, примерно в 86 милях (138 км) к югу от Литл-Рока.

Первоначально компания назвала это «инцидентом с пиротехникой», но позже подтвердила, что это был взрыв.

На месте происшествия работают спасатели. Государственный департамент США по чрезвычайным ситуациям заявил, что следит за ситуацией и готов оказать помощь.

Инцидент привел к госпитализации двух человек с различными травмами. Один пострадавший проходит лечение в отделении неотложной помощи медицинского центра округа Уошито и находится в стабильном состоянии. Второй рабочий был вывезен из штата на вертолете. Также в заявлении компании сообщается об одном пропавшем без вести человеке.

Производство в здании, где произошел взрыв, было приостановлено. Власти проводят расследование.

General Dynamics Corporation является одним из крупнейших мировых производителей военной и аэрокосмической продукции. Завод в Кэмдене занимает площадь более 880 тыс. кв. футов (81,7 тыс. кв.м.), где расположены производственные и складские помещения, изготавливающие ракеты «Hellfire» и «Javelin», а также различные минометные боеприпасы.