РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:35, 04 Июль 2024 | GMT +6

    Взрыв на заводе по производству оружия произошел в США, есть жертвы

    Произошел взрыв на заводе по производству оружия в США, есть жертвы
    Фото: charter97.org

    В результате взрыва на заводе по производству оборонного оружия в Арканзасе в среду пострадали два человека, еще один пропал без вести, передает собственный корреспондент Kazinform со ссылкой на The Associated Press.

    Взрыв произошел на заводе General Dynamics Ordnance and Tactical Systems в Кэмдене, примерно в 86 милях (138 км) к югу от Литл-Рока.

    Первоначально компания назвала это «инцидентом с пиротехникой», но позже подтвердила, что это был взрыв.

    На месте происшествия работают спасатели. Государственный департамент США по чрезвычайным ситуациям заявил, что следит за ситуацией и готов оказать помощь.

    Инцидент привел к госпитализации двух человек с различными травмами. Один пострадавший проходит лечение в отделении неотложной помощи медицинского центра округа Уошито и находится в стабильном состоянии. Второй рабочий был вывезен из штата на вертолете. Также в заявлении компании сообщается об одном пропавшем без вести человеке.

    Производство в здании, где произошел взрыв, было приостановлено. Власти проводят расследование.

    General Dynamics Corporation является одним из крупнейших мировых производителей военной и аэрокосмической продукции. Завод в Кэмдене занимает площадь более 880 тыс. кв. футов (81,7 тыс. кв.м.), где расположены производственные и складские помещения, изготавливающие ракеты «Hellfire» и «Javelin», а также различные минометные боеприпасы.

     

    Теги:
    Происшествия Мировые новости Взрыв США
    Рустем Кожыбаев
    Автор
    Рустем Кожыбаев
    Сейчас читают
    telegram