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    07:12, 22 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Произошел проран плотины Книжевского водохранилища в Алматинской области

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    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области произошел проран тела плотины Книжевского водохранилища, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МЧС РК.

    «21 ноября 2021 года в 23:13 в ДЧС Алматинской области поступило сообщение о том, что вблизи с.Мынбаево Жамбылского района Алматинской области произошел проран тела плотины Книжевского водохранилища (объем водохранилища составляет 4, 47 млн. куб., в данное время заполнено на 50%), ширина прорана составляет 5-6 метров, ориентировочный объем сброса воды составляет около 30 куб.м/сек.», - сообщил официальный представитель МЧС РК Талгат Уали.

    По его информации, вода после прорана впадает в русла р.Каргалы и далее впадает в Куртинское водохранилище Илийского района (процент заполнения – 14%, проектный объем 120 млн.куб.м.).

    «В результате произошедшего, жертв и пострадавших, а также подтопления жилых домов не имеется, имеется перелив воды через автодорогу областного значения «Мынбаева-Касымбек». Сотрудниками полиции выставлены посты по ограничению движения. Объем сбросной воды снижается. Производится объезд по руслу р.Каргалы, в данный момент угрозы подтопления населенным пунктам не имеется. На месте происшествия находятся подразделения МЧС РК во главе с начальником ДЧС Алматинской области, сотрудники местных исполнительных органов и другие заинтересованные службы. На месте происшествия и в здании ДЧС создан штаб ликвидации», - дополнили в МЧС РК.



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