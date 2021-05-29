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    16:37, 29 Май 2021 | GMT +6

    Произошел грязе-селевой выброс в Чарынском каньоне, есть погибшие

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Несчастный случай произошёл в Чарынском каньоне. Об этом сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «29 мая текущего года в 13.35 часов в ДЧС Алматинской области поступило сообщение о том, что произошел грязе-селевой выброс по нижней части Чарынского каньона в Уйгурском районе Алматинской области, в результате чего пострадали 6 человек и погибло 2 человека, из них один несовершеннолетний, 1 человек пропал без вести. Пострадавшим людям оказана экстренно-медицинская помощь, по без вести пропавшему организованы поисково-спасательные работы», - уточнил официальный представитель МЧС Талгат Уали.

    В ведомстве добавили, что грязе-селевой выброс произошёл в связи с резким изменением погодных условий (кратковременный сильный ливневый дождь с градом, продолжительностью около 15 минут).

    На месте работают: ДЧС Алматинской области (31 сотрудников и 8 единиц техники), 4 кареты скорой медицинской помощи 6 работников, МИО и сотрудники полиции.

    Более подробная информация уточняется.

    В ДЧС Алматинской области создан оперативный штаб, организована работа горячей линии психологической поддержки по телефонам 8(7282)22-02-13, 22-02-18.


    Теги:
    МЧС Происшествия, ЧС Алматинская область Происшествия
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