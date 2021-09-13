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    11:30, 13 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Происшествий на водном транспорте стало вдвое меньше в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В ходе проверок в рамках акции «Скутер» наибольшее количество правонарушений выявлено в Восточно-Казахстанской, Алматинской и Туркестанской областях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

    Всего было осмотрено более 2 тысяч маломерных судов (гидроциклы, катера, моторные лодки и прочее), выявлено 624 административных правонарушения.

    Основные виды нарушений - эксплуатация судов без индивидуальных спасательных средств (спасательные жилеты, пояса, нагрудники) – 326 случаев; эксплуатация без судовых документов – 104 случая; управление маломерным судном без права управления – 83 случая.

    В ходе проверок зафиксированы нарушения эксплуатации судов, не зарегистрированных в установленном порядке или не прошедших технического осмотра (освидетельствования), превышение судоводителями маломерных судов и иных плавучих объектов установленной скорости, несоблюдение требований навигационных знаков, преднамеренные остановки или стоянки судов в запрещенных местах, нарушение правил маневрирования, выброс за борт судна мусора и иных предметов, нарушение судоводителями маломерных судов иных правил пользования маломерными судами.

    При этом в ведомстве отмечают снижение в текущем году количества зафиксированных транспортных происшествий на водном транспорте и смертельных исходов по сравнению с предыдущим периодом более чем наполовину (на 55%).

    Республиканская акция «Скутер» проводится в рамках реализации Плана мероприятий по предупреждению аварийности на флоте, реализуемого Комитетом транспорта МИИР РК в целях обеспечения безопасной эксплуатации водного транспорта.

    Территориальными органами Комитета проведена профилактическая работа с судовладельцами, владельцами баз-стоянок маломерных судов и зон отдыха по разъяснению требований законодательства, регламентирующих безопасную эксплуатацию маломерного флота.

    «Однако, несмотря на проведенную профилактическую работу, в текущем году произошло три транспортных происшествия, в результате которых погибли три человека и пострадал один ребенок. Основными причинами возникновения вышеуказанных происшествий являются выпуск в плавание судна с неисправностями, а также превышение установленной скорости судоводителями» , - сообщили в МИИР РК.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Транспорт Происшествия
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