Происшествие с автобусом в горах ВКО прокомментировала «Казселезащита»

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Ранее ряд СМИ сообщал, что в ВКО снежная лавина сошла на автобус с людьми. В Восточно-Казахстанском филиале ГУ «Казселезащита» корреспонденту МИА «Казинформ» прокомментировали данный инцидент.

По информации заместителя руководителя Восточно-Казахстанского филиала ГУ «Казселазащита» МЧС РК Советбека Станбекова, сотрудники организации производили профилактический спуск лавин трижды. Склон, мимо которого проезжал автобус, был уже чистым.

«После спуска лавин на склоне могут оставаться большие бортики снега, плюс в тот день были переметы, ветер, наверное, помог, бортики упали и накрыли дорогу на сантиметров 15-20. Автобус наткнулся на этот перемет, скорее всего, - прокомментировал спикер. – Лавины там не было. Если бы лавина сошла, там столько людей не могло бы ходить, автобус бы сразу на обочину потащило».

Инцидент произошел в субботу 18 февраля.

«Это от областного центра в 30 км, ниже санатория «Изумрудный» в 18 часов вечера мы там уже были, до двух ночи патрулировали, все было спокойно. Никаких лавин не было», - заключил Советбек Станбеков.

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