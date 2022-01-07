Происходящие в стране события не имеют никакого отношения к демократии – политолог

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Происходящие в стране события не имеют никакого отношения к демократии. Таким мнением поделился политолог Расул Жумалы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Происходящие в стране события не имеют никакого отношения к демократии. Несколько сотен человек, прибывших из других стран, а это граждане с профессиональной армейской подготовкой, воспользовались мирным шествием народа, для достижения своих целей создали беспорядок в стране. Все эти действия привели к большой трагедии – смерти граждан. Вчера сгорело здание главного телеканала страны. Совершены нападения в центр в Коктобе, распространяющий информацию», - сказал эксперт.

По словам общественного деятеля, в первую очередь, разбойники и мародеры хотели захватить арсенал оружия.

«Ограблены все магазины по продаже оружия. Во-вторых, были совершены нападения на магазины по продаже оружия и военные учреждения. Сейчас общей целью казахстанцев должна стать стабилизация ситуации в стране и создание безопасных условий для проживания граждан. В такой обстановке гражданам нужно образумиться. Это не игрушки. Будет ли будущее у страны или нет? Сохраним ли мы свою государственность или не сможем этого сделать? Сейчас мы переживаем трудное время. Считаю, что гражданам, которых волнует будущее страны, необходимо соблюдать спокойствие», - сказал политолог.

Расул Жумалы отметил, что Глава государства придерживается правильного курса.

«Сейчас в стране остался только один институт, принимающий самые смелые и качественные решения. Это – Президент. Мы должны прислушаться к словам Главы государства и поддержать его. При надобности готовы взять оружие, выйти на улицы. Пусть граждане, выступающие против страны и конституции, не думают, что их много. Много – нас, тех, кто придерживается правильного курса. Как дальше будет обстоять ситуация в стране – решаем мы. Пусть они тоже учитывают это», - заключил эксперт.