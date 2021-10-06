Происходит слом системы глобальной безопасности – Маулен Ашимбаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Спикер Сената Маулен Ашимбаев и руководитель Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий прокомментировал геополитическую ситуацию в мире, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наряду с пандемией коронавируса, в последние годы обострились и другие глобальные проблемы современного мира. Мы наблюдаем усиление международной напряженности, вызванное геополитическими, геоэкономическими факторами. Происходит слом системы глобальной безопасности. Прежние конструкции обеспечения безопасности, включая ключевые международные организации и стратегические международные договора, не работают эффективно, как прежде, а новые еще не созданы и вряд ли будут созданы в предстоящие десятилетия», - сказал Маулен Ашимбаев, открывая заседание Съезда.

По его словам, санкции, к сожалению, стали повседневными инструментами международной политики.

«Не уменьшается число и география конфликтов. Сложной остается ситуация в Сирии, Афганистане и в других странах. Пандемия еще больше усугубила бедственное положение людей, живущих в зонах конфликтов и беженцев. На фоне сохраняющихся локальных противостояний усиливаются противоречия между ключевыми геополитическими игроками. С другой стороны происходит девальвация глобальной ответственности ключевых мировых игроков», - отметил спикер Сената.

«Эти тенденции накладываются, и отчасти усиливают такие важнейшие вызовы и угрозы для человечества, как бедность, неравенство между развитыми и развивающимися странами, в том числе цифровое неравенство, терроризм и радикальная идеология. Обеспокоенность вызывает рост нетерпимости в отдельных регионах. Безответственный популизм, попытки свести всю сложность современного мира к примитивным и однобоким конструкциям», - заключил М. Ашимбаев.