Происходит политическая трансформация системы – сенатор
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Изменилось не только название правящей партии, главное - изменится ее суть, содержание партийной работы. Таким мнением поделился депутат Сената Парламента РК Ахылбек Куришбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Изменилось не только название партии AMANAT, главное - изменится ее суть, содержание партийной работы. Иначе просто нельзя. Мы все должны понимать, что происходит политическая трансформация системы, ломается экономика олигархов, а главное - мы начинаем строительство справедливого демократического общества, где источником государственной власти, по-настоящему, станет народ», - сказал Ахылбек Куришбаев.
Сенатор также отметил, что само название партии означает не только сохранение и выполнение бесценного наследия предков, но и оправдание надежды и чаяний общества.
«Как в этих условиях не изменится партия власти?! Само ее название - «AMANAT», означает не только сохранение и выполнение бесценного наследия предков, но и оправдание надежды и чаяний общества, в первую очередь, обновленная партия должна вернуть его доверие. Как сказал сегодня Глава государства Касым-Жомарт Токаев: «Ребрендинг партии – это не только и не столько ее переименование, смена вывески. В первую очередь нужно перестроить всю партийную работу», - добавил сенатор.
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