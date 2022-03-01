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Происходит политическая трансформация системы – сенатор

1 Марта 2022 16:27
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Происходит политическая трансформация системы – сенатор

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Изменилось не только название правящей партии, главное - изменится ее суть, содержание партийной работы. Таким мнением поделился депутат Сената Парламента РК Ахылбек Куришбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Изменилось не только название партии AMANAT, главное - изменится ее суть, содержание партийной работы. Иначе просто нельзя. Мы все должны понимать, что происходит политическая трансформация системы, ломается экономика олигархов, а главное - мы начинаем строительство справедливого демократического общества, где источником государственной власти, по-настоящему, станет народ», - сказал Ахылбек Куришбаев.

Сенатор также отметил, что само название партии означает не только сохранение и выполнение бесценного наследия предков, но и оправдание надежды и чаяний общества.

«Как в этих условиях не изменится партия власти?! Само ее название - «AMANAT», означает не только сохранение и выполнение бесценного наследия предков, но и оправдание надежды и чаяний общества, в первую очередь, обновленная партия должна вернуть его доверие. Как сказал сегодня Глава государства Касым-Жомарт Токаев: «Ребрендинг партии – это не только и не столько ее переименование, смена вывески. В первую очередь нужно перестроить всю партийную работу», - добавил сенатор.

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#Общество   #Съезд партии Аманат  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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