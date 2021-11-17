+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -13 °С
Алматы: -2 °С
USD 429.68 EUR 488.16
RUB 5.92 CNY 67.31
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Проигрыш одного не может означать победу другого – Елбасы об угрозе ядерной войны

17 Ноября 2021 16:52
Поделиться:
Проигрыш одного не может означать победу другого – Елбасы об угрозе ядерной войны

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев поделился мнением по поводу всеобщего вреда от ядерной угрозы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Потребность в ядерных электростанциях постепенно будет возрастать – Елбасы
Что дал Казахстану отказ от ядерного оружия, рассказал Нурсултан Назарбаев Причину добрых отношений Казахстана со всеми странами назвал Нурсултан Назарбаев Провести в Нур-Султане Глобальный форум по ядерному нераспространению и разоружению предложил Елбасы

«В сегодняшнем мире проигрыш одного не может означать победу другого. Это архаика, которая давно не соответствует современным реалиям. Только объединив усилия, мы сможем противостоять вызовам и угрозам, о которых я говорил выше», - сказал Нурсултан Назарбаев на заседании «АСТАНА КЛУБ-2021».

«Поэтому важен диалог – открытый, честный, может быть, порой и неудобный. Верю, что наш «Астана Клуб» станет генератором новых идей и решений для всей Евразий. Наши мысли и решения мы должны довести до всех государств, чтобы эти благородные цели поддержало население мира», - заключил Елбасы.

Напомним, Нурсултан Назарбаев предложил провести в столице Казахстана Глобальный форум по ядерному нераспространению и разоружению.

«Предлагаю провести в столице Казахстана Глобальный форум по ядерному нераспространению и разоружению. При президентстве г-на Обамы, каждый год мы встречались на эту тематику, и обсуждали эти вопросы. Сейчас такой площадки нет. Я предлагаю возобновить», - сказал Елбасы.


Подписывайтесь на наш канал:

#Безопасность   #Первый Президент - Елбасы   #Ядерное оружие   #АСТАНА КЛУБ-2021  
Поделиться:

Автор:

Азамат Сыздыкбаев

Новости по теме
Потребность в ядерных электростанциях постепенно будет возрастать – Елбасы
Что дал Казахстану отказ от ядерного оружия, рассказал Нурсултан Назарбаев
Причину добрых отношений Казахстана со всеми странами назвал Нурсултан Назарбаев
Провести в Нур-Султане Глобальный форум по ядерному нераспространению и разоружению предложил Елбасы
Популярное
1 Сильные осадки ожидаются в Алматы
2 Известного вайнера, устроившего пранк над медиками, проверяет полиция Алматы
3 О шторме предупредили жителей девяти регионов Казахстана
4 Более 900 подростков задержаны в Мангистауской области
5 Пять месяцев обманывал продавщицу магазина студент в ВКО
6 Россиянин заявил, что 20 лет находится в рабстве: подозреваемый карагандинец задержан
Читайте также
Провести в Нур-Султане Глобальный форум по ядерному нераспространению и разоружению предложил Елбасы
Казахстан готов увеличить продовольственные поставки афганскому народу – Елбасы
Сильные осадки ожидаются в Алматы
Известного вайнера, устроившего пранк над медиками, проверяет полиция Алматы
О шторме предупредили жителей девяти регионов Казахстана
Более 900 подростков задержаны в Мангистауской области
Пять месяцев обманывал продавщицу магазина студент в ВКО
Россиянин заявил, что 20 лет находится в рабстве: подозреваемый карагандинец задержан
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив