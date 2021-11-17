Проигрыш одного не может означать победу другого – Елбасы об угрозе ядерной войны

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев поделился мнением по поводу всеобщего вреда от ядерной угрозы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В сегодняшнем мире проигрыш одного не может означать победу другого. Это архаика, которая давно не соответствует современным реалиям. Только объединив усилия, мы сможем противостоять вызовам и угрозам, о которых я говорил выше», - сказал Нурсултан Назарбаев на заседании «АСТАНА КЛУБ-2021».

«Поэтому важен диалог – открытый, честный, может быть, порой и неудобный. Верю, что наш «Астана Клуб» станет генератором новых идей и решений для всей Евразий. Наши мысли и решения мы должны довести до всех государств, чтобы эти благородные цели поддержало население мира», - заключил Елбасы.

Напомним, Нурсултан Назарбаев предложил провести в столице Казахстана Глобальный форум по ядерному нераспространению и разоружению.

«Предлагаю провести в столице Казахстана Глобальный форум по ядерному нераспространению и разоружению. При президентстве г-на Обамы, каждый год мы встречались на эту тематику, и обсуждали эти вопросы. Сейчас такой площадки нет. Я предлагаю возобновить», - сказал Елбасы.